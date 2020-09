Prince, a mezzanotte lo streaming dello show di capodanno del 31 dicembre 1987

A mezzanotte sarà possibile vedere su YouTube (vedi link sotto) il concerto che Prince tenne il 31 dicembre 1987 a Paisley Park per raccogliere fondi a favore della Minnesota Coalition for the Homeless.

Lo show chiuse l’anno di Sign o’ the Times, il doppio album che Prince aveva portato in tour in Europa, Italia compresa, ma non negli Stati Uniti. Salì sul palco anche Miles Davis.

Lo streaming prevede un pre show presentato da Maya Rudolph, con vari collaboratori di Prince dell’epoca come Susannah Melvoin, Dr. Fink, Eric Leeds e Levi Seacer Jr, e un after show con dj set di DJ Rashida, Natasha Diggs, D-Nice, Moodymann, DJ Spinna per festeggiare l’uscita, domani, della riedizione di Sign o’ the Times di cui abbiamo scritto qui.