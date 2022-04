Primo Maggio 2022, ecco il cast (no, Fedez non c’è)

È stato annunciato oggi il cast del concertone del Primo Maggio 2022 ed è così indie che… somiglia a Sanremo. Gli unici stranieri saranno i Go-A, che hanno rappresentato l’Ucraina lo scorso anno all’Eurovision Song Contest. Lo slogan di quest’anno è “Al lavoro per la pace”. No, Fedez non c’è.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, il concerto verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 dalle 15.30 alle 19 e dalle 20 a mezzanotte. L’evento integrale sarà disponibile in diretta e on demand su Rai Play.

Il concertone sarà presentato per il quinto anno consecutivo da Ambra Angiolini, con contributi di Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Valerio Lundini.

Nel pomeriggio si esibiranno i tre vincitori del contest 1MNEXT 2022 che saranno selezionati durante la finale live che si terrà domani a Roma. Il vincitore assoluto del contest sarà proclamato durante il concertone.

Ecco la line-up:

MARCO MENGONI

GO_A

CARMEN CONSOLI

ARIETE

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

LUCHÈ

COEZ

VENERUS

MACE feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce, Joan Thiele

PSICOLOGI

RANCORE

MARA SATTEI

WILLIE PEYOTE

BRESH

TOMMASO PARADISO

RKOMI

ORNELLA VANONI

ROVERE

FABRIZIO MORO

L’ORCHESTRACCIA

SINKRO

ENRICO RUGGERI

DEDDY e CAFFELLATTE

CLEMENTINO

MOBRICI

COMA_COSE

MAX PEZZALI

FASMA

BIGMAMA

MECNA

LE VIBRAZIONI

CLAVER GOLD

LUCA BARBAROSSA e EXTRALISCIO

ANGELINA MANGO

HU

NOTRE DAME DE PARIS

MR. RAIN

BANDABARDÒ & CISCO

VV