Primavera Sound 2025, dove vedere online i concerti

Entra nel vivo oggi la tre giorni del Primavera Sound 2025 di Barcellona dopo i concerti di ieri al Parc del Fòrum. Spicca la presenza delle popstar in un festival che in passato è stato un punto di riferimento per il rock dal vivo. Il concerto della headliner di oggi Charli XCX (con Troye Sivan) è previsto all’1:15 dopo FKA twigs, Sabrina Carpenter si esibirà domani a mezzanotte, Chappell Roan sabato alle 22:05.

Sarà possibile seguire molti concerti (non tutti) tramite i canali Amazon Music presenti su Prime Video e su Twitch a partire dalle ore 19:30. Oltre alle tre popstar si potranno vedere ad esempio Floating Points, Fontaines D.C., FKA twigs, Haim, Idles, Wet Leg, Wolf Alice.

Ecco in ordine alfabetico gli artisti di cui saranno trasmessi gli show (altri saranno a quanto pare aggiunti): Aminé, Beabadoobee, Black Country New Road, Caribou, Carolina Durante, Chappell Roan, Charli xcx & Troye Sivan, Christian Lee Hutson, Ciutat, CMAT, Confidence Man, Denzel Curry, Feeble Little Horse, Floating Points, Fontaines D.C., FKA twigs, Glass Beams, Haim, Hinds, Idles, Jamie xx, Judeline, Kim Deal, La Casa Azul, MJ, Lenderman, Parcels, Sabrina Carpenter, Spiritualized, Stereolab, The Hard Quartet, TV on the Radio, Waxahatchee, Wet Leg, Wolf Alice, Yoasobi.

Oltre agli show, Amazon curerà anche interviste e dietro le quinte. A questo link gli orari delle esibizioni sui vari palchi.