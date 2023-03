Primavera Sound 2023: annunciati a sorpresa i New Order

Arriva – un po’ a sorpresa – un’altra aggiunta al già ampio e importante cartellone di artisti per il prossimo Primavera Sound. Sul palco principale del festival, quest’anno in doppia edizione a Barcellona e Madrid, ci saranno anche i New Order. Una sorpresa che farà felice i possessori dei biglietti e che probabilmente sarà lo stimolo decisivo per gli ultimi incerti.

I New Order si uniscono ad una lunga lista di headliner composta da Kendrick Lamar, Blur, Rosalía, Depeche Mode, Calvin Harris e Pet Shop Boys. La band di Manchester si esibirà l’1 giugno al Parc Del Forum di Barcellona e l’8 giugno all’Arganda Del Rey di Madrid, i due luoghi del festival, condividendo il palco con Blur, Halsey e molti altri.

Il Primavera Sound di Barcellona si terrà dal 31 maggio al 4 giugno a Barcellona, mentre l’edizione di Madrid sarà dal 7 all’11 giugno. Tutte le informazioni a questo link.