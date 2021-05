Primavera Sound 2022: annunciata la line-up con Lorde, Tame Impala e molti altri

È stata annunciata la line up del Primavera Sound Festival 2020. Tra gli artisti ci sono Tame Impala, Lorde, Strokes e moltissimi altri. Trovate l’annuncio fatto sui social qui sotto:

Il festival di Barcellona ha cancellato entrambe le edizioni del 2020 e del 2021 a causa della pandemia ma torna il prossimo anno con più di 400 artisti e due weekend: 2-4 giugno e 9-11 giugno.

Nel primo weekend si esibiranno, tra gli altri, The Strokes, Tyler, the Creator, Pavement, Tame Impala, Massive Attack, The National, Charli XCX, Beck e Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, Jamie xx e molti altri. Durante il secondo weekend, tra gli headliner ci sono Gorillaz, presenti anche nel primo weekend, Dua Lipa, Lorde, Interpol, Massive Attack, Meghan Thee Stallion.