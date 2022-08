Prima di suonare ai VMA’s, i Måneskin incontreranno i fan nel Metaverso

Manca pochissimo ai VMAs 2022, edizione che vedrà i Måneskin esibirsi oltre a essere candidati per le categorie Group of the Year, Best New Artist e Best New Alternative.

Ma prima dell’evento atteso in tutto il mondo, i Måneskin si avventureranno nel Metaverso per incontrare i fan. Un Meert & Greet all’interno del videogame Roblox in cui i fan potranno incontrare la band, ma anche interagire con cantanti, ballerini, produttori discografici per conoscere i momenti più importanti dei VMA. Per partecipare basta cliccare qui.

Oltre ai romani, tra i performer di quest’anno ci sono Anitta, BLACKPINK, J Balvin, Jack Harlow, Lizzo, Marshmello x Khalid, Nicki Minaj e Panic! At The Disco.

Lato nomination, dominano Jack Harlow, Kendrick Lamar, Lil Nas X (7), insieme a Doja Cat e Harry Styles (6); seguono Billie Eilish, Drake, Dua Lipa, Ed Sheeran, Taylor Swift e The Weeknd (5). Tutte le info sul sito ufficiale.