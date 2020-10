‘Pride Before a Fall’ è una nuova canzone dei Rolling Stones?

Mick Jagger ha pubblicato su Instagram un video in cui canta un pezzo intitolato Pride Before a Fall, senza altra spiegazione. È un blues elettrico che, a giudicare dal sound, potrebbe essere suonato dai Rolling Stones nello stile di Blue & Lonesome.

Keith Richards ha spiegato in questa intervista che sta effettivamente lavorando a distanza con Mick Jagger al nuovo album del gruppo. «In attesa del vaccino, ci parliamo da una parte all’altra dell’Atlantico. Ho migliaia di canzoni. Ne ho a sufficienza per tenermi impegnato». Il disco potrebbe includere anche Living in a Ghost Town che gli inglesi hanno pubblicato in aprile. Pride Before a Fall è quindi una canzone che gli Stones si apprestano a pubblicare?

Il titolo Pride Before a Fall richiama un proverbio della Bibbia su sapienza e rettitudine: “Prima della rovina viene l’orgoglio e prima della caduta c’è l’arroganza”.