«Preoccupati per le potenziali conseguenze della retorica incendiaria» dei Fontaines D.C.

È una storia locale, ma rappresentativa di un clima. Il Jewish Representative Council of Greater Manchester, organizzazione attiva nell’area della città inglese da oltre un secolo col «compito di rappresentare, proteggere, unire, difendere e servire la comunità ebraica» si è detta talmente preoccupata dei due concerti dei Fontaines D.C. a Manchester da chiederne, fortunatamente senza successo, la cancellazione.

Nel 2027 la band irlandese farà il suo tour più grosso di sempre che comprende tra l’altro due date in Italia, il 18 giugno alle Capannelle di Roma e il 19 all’Ippodromo San Siro di Milano. Un paio di settimane dopo, il 3 e 4 luglio i Fontaines sono attesi a Heaton Park. Il Jewish Representative Council ha espresso al consiglio comunale di Manchester profonda preoccupazione. «In un momento in cui l’antisemitismo è in aumento, i commenti e i cori legati alla band rischiano di importare nel Regno Unito le tensioni del Medio Oriente, con gli ebrei che ne diventano il bersaglio», si legge in un comunicato. «Nonostante le nostre rimostranze, sembra che il concerto si terrà comunque».

Le preoccupazioni del Council, si legge, «non riguardano la legittima espressione politica, bensì le potenziali conseguenze della retorica incendiaria della band». Si chiede quindi di «garantire che siano messe in atto misure di tutela solide e adeguate della comunità ebraica». Il Consiglio comunale di Manchester, riporta la BBC, ha detto di comprendere tali preoccupazioni e che ne terrà conto nella organizzazione dei concerti. L’anno scorso nel giorno dello Yom Kippur c’è stato un attacco alla Sinagoga di Heaton Park con tre morti, tra cui l’attentatore, un cittadino britannico di origine siriana.

Proprio oggi i Fontaines D.C. hanno pubblicato il quinto album Dopamine Chamber. A questo link la nostra intervista a Grian Chatten: la loro preoccupazione per quello che accade a Gaza, ci ha detto il cantante, «nasce da un moto di solidarietà genuina. Aggiungo che siamo irlandesi, sappiamo cosa significa affrontare un genocidio e combattere contro un oppressore. Sento una grandissima solidarietà tra i popoli che sono o sono stati oppressi. Ci si riconosce. Mi piace quando in Italia vedo tante bandiere della Palestina. Mi sento male quando sento un artista affermare che i suoi colleghi dicono “Free Palestine” solo perché è trendy».