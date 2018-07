Premio Tenco, il disco dell’anno è di Motta

Sono stati annunciati i vincitori delle Targhe Tenco del 2018, prestigioso premio che verrà consegnato al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre di quest’anno. La targa più importante, cioè quella per il miglior album dell’anno, è di Motta e del suo secondo album Vivere o morire, premiato nonostante la concorrenza di Ermal Meta e Zen Circus. Il miglior esordio, invece, è di Giuseppe Anastasi. Ecco la lista completa:

Miglior Album: Motta – Vivere o Morire

Miglior Opera Prima: Giuseppe Anastasi – Canzoni Ravvicinate Del Vecchio Tipo

Miglior Singolo: Mirkoeilcane – Stiamo Tutti Bene

Miglior Album in Dialetto: Francesca Incudine – Tarakè

Miglior Interprete: Fabio Cinti – La voce Del Padrone, Un adattamento gentile

Miglior Album Collettivo: Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty