Post Malone: un tizio barbuto che balla e i Red Hot nel nuovo video di “Wow”

Sarà anche una delle star più controverse, ma in questo momento Post Malone è a mani basse uno dei tre artisti più famosi in America in questo momento. Basta guardare Wow, un singolo isolato, lontano da qualsiasi tipo di album, ma attualmente stabile al quinto posto della classifica Hot 100, nonostante siano passati tre mesi dall’uscita e non abbia un video.

Questo fino a ora. Il nuovo video di Wow, uscito oggi, inizia con una citazione di Charles Buxton (secondo un Wikipedia, un produttore di birra, politico e scrittore inglese vissuto nel 19esimo secolo): “Non troverai mai il tempo per niente. Se vuoi del tempo, devi crearlo.” Da qui, partono svariate sequenze dei backstage del tour, fra aerei, beer pong e set di altri video da girare.

Ma la vera star del video arriva a metà del video. Qui Post cede l’attenzione a un uomo di nome Mike Alancourt, che è praticamente diventato virale su Instagram per aver ballato su Wow, tanto da guadagnarsi un’apparizione da Ellen.