Post Malone si è fatto impiantare dei denti di diamante da 1,6 milioni di dollari

Post Malone è ufficialmente diventato come uno dei vampiri di Hollywood Bleeding, il suo singolo del 2019. Il rapper, infatti, si è recentemente fatto impiantare dei canini in diamante: l’intervento è stato eseguito dal dentista delle celebrità Thomas Connelly, con la collaborazione del dentista estetico Naoki Hayashi e di Isaac Bokhoor di Ancel City Jewelers.

Connelly ha raccontato com’è andata a Rolling Stone US. Il dentista ha incontrato Malone alcuni anni fa al Madison Square Garden: il rapper aveva visto i gioielli incastonati nei denti a cui il dottore aveva lavorato per diversi artisti e atleti, e gli ha chiesto se poteva creargli un dente completamente fatto di diamante. Connelly non aveva mai lavorato a niente di simile, ma ha deciso di provare.

La messa a punto dei denti e l’esecuzione dell’impianto hanno richiesto quasi un anno e mezzo di lavoro. «È difficile bucare i diamanti senza distruggerli», spiega Connelly. Il dentista ha utilizzato diamanti 40 carati dal valore di 1,6 milioni di dollari, provenienti dal Belgio e tagliati in Israele. «Per fare un canino da 6 carati, per esempio, serve un cubo da 12 carati, c’è molto spreco», aggiunge il dentista. «Per arrivare alla forma richiesta abbiamo utilizzato abbastanza materiale per fare tre o quattro diamanti».

Secondo Connelly, non c’è un metodo speciale per pulire i nuovi impianti di Malone. «Adesso ha due denti di diamante perfettamente funzionanti», spiega. «Ora illuminano la stanza. Brillano, sono incredibili». Connelly è convinto che Malone abbia dato inizio a una nuova moda: a quanto pare c’è già una lista di celebrità che vogliono imitarlo, tra cui Odell Beckham Jr. «Sono in contatto con diverse persone, aspettavano di capire come sarebbe andata. Vedremo». Ah, ovviamente niente di tutto questo è coperto dall’assicurazione sanitaria.