Post Malone, guarda l’incredibile concerto-tributo ai Nirvana con Travis Barker

Niente cover suonate in pigiama e con la chitarra acustica: il tributo ai Nirvana organizzato da Post Malone è stato un vero concerto. Accompagnato da una band al completo – Travis Barker dei Blink-182 alla batteria, Nick Mack alla chitarra e Brian Lee al basso, tutti ospiti nella villa del rapper –, Posty ha suonato un’ora. In scaletta tutti i classici della band: Come As You Are, Heart-Shaped Box, Something in the Way e In Bloom.

I don't think these fellows can play any better. They are on fire!!!! — Krist Novoselić (@KristNovoselic) April 24, 2020

La performance di Malone è stata ottima – niente a che vedere con i Puddle of Mudd –, tanto che dopo la benedizione di Courtney Love sono arrivati anche i complimenti di Krist Novoselić, che ha commentato sui social: “Non potevano fare di meglio”. Durante la diretta, il rapper ha raccolto fondi per il Solidarity Response Fund dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, creato per supportare la lotta al coronavirus.