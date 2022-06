Post Malone canta ‘Better Man’ dei Pearl Jam col produttore di Eddie Vedder: il video

Tutte le volte che Post Malone ascolta Better Man dei Pearl Jam, gli viene in mente il fratello. Durante un’apparizione all’Howard Stern Show, il musicista, reduce dalla pubblicazione dell’album Twelve Carat Toothache, ha parlato del pezzo scritto da Eddie Vedder e l’ha interpretato in chiave acustica.

L’ha fatto accompagnato alla chitarra da Andrew Watt, produttore dell’ultimo album di Vedder Earthling, nonché membro chiave della sua band, gli Earthlings. Watt, che collabora da tempo con Post Malone, sta lavorando anche sul prossimo album dei Pearl Jam. Nel 2021 ha vinto un Grammy come produttore dell’anno (Dua Lipa, Miley Cyrus, Ozzy Osbourne, A Boogie wit da Hoodie, 5 Seconds of Summer, lo stesso Post Malone), battendo tra gli altri Jack Antonoff e Dan Auerbach.

Post Malone ha spiegato a Stern che il fratello Jordan, un Marine, era di stanza alle Hawaii quando lui aveva 12 o 13 anni e andva a trovarlo con la famiglia. «Ci faceva ascoltare questa canzone mentre giravamo l’isola in auto. È una cosa a cui ho pensato molto di recente».

Quando Stern gli ha chiesto se la canzone gli ricordasse il fratello, che è vivo, ha risposto: «Sempre. E mi fa piangere, cazzo. È un grand’uomo. È stato lui a farmi conoscere la musica dei Pearl Jam».