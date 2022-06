POPs Festival: l’estate all’Auditorium di Milano è rock

Sarà un mese caldo, anzi caldissimo, ma all’insegna del rock per la Stagione estiva dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Questo grazie a POPs Festival, il ciclo di quattro appuntamenti che si svolgerà a giugno il giovedì e la domenica all’Auditorium e che vede protagonista l’Orchestra di Largo Mahler impegnata nel passare in rassegna i capisaldi del rock attraverso un repertorio senza tempo che ha scandito la cultura occidentale a partire dagli anni ’60, il tutto in chiave sinfonica.

Si parte giovedì 16 giugno alle 20.30 con “Beatles in Concert!”, appuntamento dedicato ai quattro ragazzi terribili di Liverpool che sconvolsero il mondo a partire dal 1961. Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr, un quartetto che ha letteralmente fatto impazzire le giovani generazioni (e non solo) producendo album diventati capisaldi della cultura. Basta citare Help! del 1965, Revolver del 1966, Magical Mystery Tour e l’immenso Abbey Road, del 1969. I Beatles sono i padri della cultura musicale pop, e hanno dato l’impulso a tutto ciò accadrà sui palchi del mondo nei decenni successivi alla loro nascita. Tutto ciò che appartiene loro è ormai mito: Nell’ambito del concerto di giovedì 16 giugno l’Orchestra Sinfonica di Milano celebra la madre di tutte le band con le musiche riarrangiate in chiave sinfonica da Gill Townend e Bruce Haley: She Loves You, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Strawberry Fields Forever, And I Love Her, Penny Lane, Hey Jude, A Hard Day’s Night, sono solo alcuni dei grandi successi che, con la direzione di Enrico Lombardi, risuoneranno nell’Auditorium di Largo Mahler.

Seconda tappa in questo viaggio è fissata per domenica 19 giugno, sempre alle 20.30, insieme all’Orchestra Sinfonica diretta da Giovanni Marziliano per “The Queen Symphony”, un concerto-tributo alla musica dei Queen, con protagonista la musica di un gruppo iconico del rock e della cultura di massa dagli anni ’70 agli anni ‘90. La scaletta rispetta la tradizione dei loro concerti live più famosi: in apertura One vision, brano di Roger Taylor, ispirato al celeberrimo discorso di Martin Luther King Jr e in chiusura We are the Champions scritto da Freddie Mercury e considerato uno degli inni rock più famosi e iconici della storia della musica. Durante il concerto troveranno spazio anche Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love, Don’t Stop Me Now, I Want To Break Free, Somebody to Love, e tanti altri nella loro trascrizione per orchestra sinfonica.

Sarà invece Marcello Corti a dirigere l’Orchestra Sinfonica nel terzo appuntamento del POPs, giovedì 23 giugno intitolato “Abba – Greatest Hits!”. Una retrospettiva dedicata agli Abba, il gruppo musicale svedese più famoso al mondo, giunto all’apice del successo tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80. Mentre conclude il festival estivo il concerto di sabato 26 giugno diretto da Andrea Oddone con le musiche dei magici Pink Floyd. In programma alcuni dei più grandi successi della band formata da David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason. L’intero album The Dark Side of The Moon del 1973, che contiene pietre miliari senza tempo, tra cui Breathe e The Great Gig in the Sky. A completare il programma, lo struggente omaggio che Gilmour, Waters e Wright dedicarono a Syd Barrett: Shine on You Crazy Diamond, datato 1974, una sorta di suite divisa in nove sezioni in cui si ricorda il fondatore della band, costretto ad abbandonare prematuramente la scena a causa dei suoi problemi mentali, e Comfortably Numb, dall’eterno The Wall, che più di trent’anni fa, dopo un anno che uscì, fu il disco più venduto negli Stati Uniti.