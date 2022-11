Poker d’assi per Luché: quattro sold-out a Napoli per il suo primo tour nei palazzetti

Quattro date sold-out al Palapartenope per Luché: il rapper, reduce del grande successo dell’album Dove volano le aquile (di recente certificato disco di platino), riceve l’abbraccio della sua città natale in quello che è il suo primo tour nei palazzetti, che attraverserà tutta Italia e che avrà il suo apice proprio nei concerti napoletani, previsti per il 29 e 30 novembre e per l’1 e 2 dicembre. Anche il resto del tour è praticamente da tutto esaurito, a rimarcare ulteriormente quanto la sua musica sia apprezzata e amata.

Classe 1981, Luché ha fatto la storia dell’hip hop italiano, inizialmente come parte del duo Co’Sang, che ha portato lo street rap in napoletano all’attenzione di tutta Europa, e poi come solista grazie ad album di grande impatto emotivo come Malammore, Potere e Dove volano le aquile, di cui è anche co-produttore artistico. Nell’estate 2022 ha pubblicato il singolo La notte di San Lorenzo, in cui rende omaggio a una leggenda della musica della sua città: Pino Daniele, di cui campiona il brano Je sto vicino a te. Negli ultimi anni ha vissuto tra Napoli, Londra e New York, cosa che lo ha aiutato a creare un sound d’avanguardia e assolutamente personale nelle sue contaminazioni.

Chi non avrà la possibilità di ascoltare Luché dal vivo a Napoli può tentare la sorte su una delle poche date non ancora sold-out: restano disponibili gli ultimi biglietti per le date di Rimini e Milano, e sono da poco aperte le prevendite per quella di Londra, prevista per marzo 2023.



19/11 Rimini. RDS Stadium

21/11 Milano. Mediolanum Forum

24/11 Roma. Palazzo dello Sport

29/11 Napoli. Palapartenope

30/11 Napoli. Palapartenope

01/12 Napoli. Palapartenope

02/12 Napoli. Palapartenope

22/03/23 Londra. O2 Academy Islington