Placebo, ascolta il nuovo singolo ‘Beautiful James’

Dopo cinque anni di silenzio e otto dall’uscita dell’album Loud Like Love, i Placebo hanno pubblicato un nuovo singolo. Si intitola Beautiful James ed è stato scritto con un metodo insolito per la band, cioè «ispirandosi a un immaginario fotografico e a un titolo che evocasse un sentimento», come spiega il comunicato di lancio.

Beautiful James parla di un mondo frammentato, di abusi online e di paura della diversità. «Se irriterà i conservatori, allora va bene così», ha detto Brian Molko. «Ma quello che conta davvero è che ogni ascoltatore ci ritrovi la propria storia. Non voglio dirvi come sentirvi».

Il brano anticipa l’ottavo album in studio della band. Lo scorso maggio, Molko e Stefan Olsdal hanno detto che il disco era «quasi pronto per la release» e, in un post Instagram poi cancellato, hanno chiesto ai fan che tipo di merch volessero dal gruppo. «NFT, poster, stampe, mascherine, cassette, un nuovo fan club, forse bambole… cosa vi piacerebbe di più?», diceva il messaggio. «Tutti chiedete nuova musica e concerti, vi capiamo. Ma non disperate, l’ottavo album è finito e siamo al lavoro per nuove date».