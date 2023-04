PJ Harvey, il nuovo album è ‘I Inside the Old Year Dying’

PJ Harvey ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti. Dopo aver diffuso un teaser sui social in cui si ascolta un frammento del singolo A Child’s Question, August che verrà presentato oggi, l’artista ha dato la notizia sui suoi canali ufficiali.

L’album si intitola I Inside the Old Year Dying uscirà il 7 luglio su Partisan Records. Sarà disponibile in CD e vinile 140 grammi. «Sono contenta, dopo tanti anni di lavoro, di pubblicare questa collezione di nuove canzoni. È stato un album difficile da fare e mi ci è voluto del tempo per dargli una forma convincente, ma alla fine è diventato quel che speravo diventasse».

I Inside the Old Year Dying è il decimo album di PJ Harvey, il primo sette anni, ed è prodotto e mixato da John Paris e Flood. In copertina, vedi sotto, il titolo I See the Old Year Dying è corretto, con il “See” trasformato a penna in “Inside”.

«Nel disco» scrive il giornalista inglese John Harris nella newsletter «PJ Harvey costruisce un universo sonoro collocato in qualche modo in uno spazio fra gli opposti della vita, tra storia recente e antica. È pieno di immagini bibliche e riferimenti a Shakespeare. Ma alla fine tutte queste particolarità si dissolvono in un’opera profondamente edificante e salvifica».

PJ Harvey’s new song ‘A Child’s Question, August’ is out this Wednesday April 26th. Pre-save here https://t.co/Tx8mfeO3nT Here’s a clip from the accompanying music video directed by #SteveGullick. pic.twitter.com/zym1cZgDuH — PJ Harvey (@PJHarveyUK) April 24, 2023

PJ Harvey aveva accennato al disco in uscita in estate in questa intervista concessa a Rolling Stone in occasione dell’uscita del libro in dialetto del Dorset Orlam, anch’esso basato su una miscela di passato e presente. Riascoltare i demo dei suoi album per le pubblicazioni d’archivio, diceva Harvey, «mi ha fatto venire voglia di tornare a fare demo sul mio quattro piste. Il nuovo album, questo che ho appena fatto, l’ho praticamente cantato al telefono».

Anche in quell’occasione parlava di un disco di difficile realizzazione. «Mi ci è voluto del tempo prima di metterlo a punto, ma ora mi soddisfa».

La copertina dell’album:

La tracklist:

Prayer at the Gate

Autumn Term

Lwonesome Tonight

Seem an I

The Nether-edge

I Inside the Old Year Dying

All Souls

A Child’s Question, August

I Inside the Old I Dying

August

A Child’s Question, July

A Noiseless Noise

Il video di A Child’s Question, August siretto da Steve Gullick: