Piqué viene contestato in discoteca al grido di «Shakira Shakira». E non gradisce

La revenge song perseguita ancora Gerard Piqué. Mentre si trovava nella discoteca Fitz di Madrid, è stato infatti contestato dal pubblico con un coro che inneggiava a Shakira e non ha reagito benissimo: «Io sono anche campione del mondo. E voi non siete nessuno», ha replicato al microfono, come testimonia un video circolato in rete.

L’ex calciatore si trovava nel club per festeggiare la fine della stagione di Kings League, un particolare torneo di calcio a sette, da lui ideato nella sua carriera di imprenditore, che mischia le regole della competizione sportiva con quelle dei videogame. Quando è stato il suo momento di salire sul palco, però, un gruppo di persone in platea ha cominciato a urlare il nome della cantante colombiana non permettendogli di parlare.

Inizialmente Piqué ha provato a riportare la calma, ma al proseguire dei cori si è lasciato andare a quella frase che ricorda tanto il Marchese del Grillo. Non solo, perché l’ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, Iker Casillas, subito dopo ha dato un altro dispiacere al collega. Preso il microfono, ha richiesto al dj di suonare Waka Waka, l’inno dei Mondiali del Sudafrica nel 2010, vinti dalla Spagna, certo, ma cantato proprio da Shakira.

È vero che Piqué è stato una bandiera del Barcellona, quindi mai troppo amato dai madridisti, ma è anche vero che Music Sessions Vol. 53, che gli dedicò la ex compagna, una vera e propria revenge song, sembra accompagnarlo ancora, nonostante siano ormai passati sei mesi.

Qui il video: