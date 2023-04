Piqué: «I latino-americani non hanno una vita». La replica di Shakira: «Fiero di esserlo»

Continua a tener banco la querelle tra Shakira e Gerard Piqué che negli ultimi mesi sta infiammando i social network (se vi siete persi i vari passaggi, non preoccupatevi, trovate la cronistoria qui). Gli ultimi aggiornamenti danno Shakira e i due figli in trasferimento da Barcellona, dove la famiglia viveva, per Miami, una “fuga” «alla ricerca della felicità» culminata dopo che la cantante e la ex suocera (che erano vicine di casa) si sarebbero messe le mani addosso.

Ad alimentare ulteriormente la faida questa volta ci ha pensato l’ex calciatore del Barcellona che durante una recente intervista ha dichiarato: «Sono davvero deluso da cosa è diventata la società. Allora la mia ex è latino-americana… ecco, non sapete cosa i suoi fan mi hanno scritto sui social. Questa gente non ha una vita».

Appena saputo del commento, Shakira ha replicato con un tweet molto esplicativo che non ammette repliche: «Orgogliosa di essere latino-americana», accompagnato da una serie di emoji a rappresentare tutti gli stati coinvolti.