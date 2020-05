Piovono coltelli in ‘Rain on me’, il nuovo video di Lady Gaga feat. Ariana Grande

È online da pochissimi istanti il videoclip del nuovo singolo di Lady gaga, Rain On Me, duetto con Ariana Grande nonché secondo estratto da Chromatica, nuovo disco di inediti in uscita il 29 maggio.

Il brano, pubblicato a mezzanotte, è un inno al non arrendersi nonostante ci siano situazioni non semplici: «I’d rather be dry, but at least I’m alive», recita il ritornello. E nel video, la pioggia è rappresentata da coltelli affilati. Le due però non si abbattono e continuano a ballare, anche con un coltello infilzato nella coscia. Buona visione (lo trovate qui sopra).