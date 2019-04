Pink Floyd, reunion a sorpresa tra Nick Mason e Roger Waters

Durante le ultime settimane, lo storico batterista dei Pink Floyd Nick Mason, ha dato il via al primo tour in Nord America dei Saucerful of Secrets, la super band con cui suona il repertorio composto dalla band negli anni in cui al timone c’era Syd Barrett.

Ieri sera al Beacon Theatre di New York, la band è stata raggiunta sul palco anche dall’ex bassista dei Pink Floyd, Roger Waters, cantante d’eccezione per Set the Controls for the Heart of the Sun, brano del 1968 compreso proprio nell’album da cui il nuovo gruppo di Mason prende il nome. “Ragazzi, suonate meglio i quanto facevamo noi all’epoca” ha detto Waters alla fine della performance rivolgendosi ai musicisti sul palco.

I Saucerful of Secrets, attualmente in tour negli Stati Uniti, comprendono – oltre a Mason – anche Gary Kemp degli Spandau Ballet, Lee Harris di Ian Dury & the Blockheads, Dom Beken e Guy Pratt, passato dai Pink Floyd dal 1987, proprio dopo l’addio di Waters alla band.