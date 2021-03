Pink Floyd, ‘Live at Knebworth 1990’ uscirà su CD e doppio vinile

Uscirà il 30 aprile un “nuovo” disco dal vivo ufficiale dei Pink Floyd. Si tratta di Live at Knebworth 1990, registrazione del set che la band tenne nell’ambito del Silver Clef Winners presso la Knebworth House, Hertfordshire, concerto di beneficienza a cui parteciparono anche Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Plant & Page, Eric Clapton, Cliff Richard, Tears for Fears, Elton John, Status Quo.

All’epoca la band era formata da David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, con i turnisti Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick, Gary Wallis e le coriste Clare Torry (in The Great Gig in the Sky), Durga McBroom, Sam e Vicki Brown. Ospiti il compositore Michael Kamen alle tastiere in Comfortably Numb e Run Like Hell, la sassofonista Candy Dulfer in Shane On You Crazy Diamond e Money.

Il live dei Pink Floyd, che era già stato pubblicato all’interno del cofanetto Later Years, uscirà il 30 aprile per la prima volta come album autonomo su CD e doppio vinile. Sotto l’artwork, che è opera dei collaboratori storici del gruppo Aubrey ‘Po’ Powell e Peter Curzon, trovate la tracklist.

LP

Disc 1 Side A

1 Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

2 The Great Gig In The Sky

Disc 1 Side B

1 Wish You Were Here

2 Sorrow

Disc 2 Side C

1 Money

Disc 2 Side D

1 Comfortably Numb

2 Run Like Hell



CD

1 Shine On You Crazy Diamond, Parts 1-5

2 The Great Gig In The Sky

3 Wish You Were Here

4 Sorrow

5 Money

6 Comfortably Numb

7 Run Like Hell