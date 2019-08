Pink Floyd, in arrivo il cofanetto che racconta tutta la loro storia più recente

Musica in arrivo per i fan dei Pink Floyd: uscirà il prossimo 29 novembre, edito dalla Pink Floyd Records, Pink Floyd The Later Years, cofanetto di 16 CD, che comprende 5 CD, 6 Blu Ray, 5 DVD, e raccoglie i brani della band registrati dal 1987 in poi. Saranno 13 ore di materiale audio e di video inediti, incentrati sui tre album in studio A Momentary Lapse of Reason, The Division Bell e The Endless River e sugli album live Delicate Sound of Thunder e Pulse, cui si aggiungono registrazioni che hanno fatto epoca, come quella del concerto di Venezia del 1989 e ai Silver Clef Awards del 1990 a Knebworth.

A curare la produzione del volume sono stati David Gilmour ed Andy Jackson. Il cofanetto include anche l’inedito film The Endless River, curato da Ian Emes, che per la band si occupò anche di numerose animazioni. All’interno del ricchissimo lavoro si troveranno numerosi video musicali inediti, tracce bonus e immagini live, oltre agli artwork dei tour, poster e un libro con i testi.