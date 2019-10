Pink Floyd, guarda il video di ‘Money’ usato nel tour del 1994

I Pink Floyd hanno pubblicato il corto che proiettavano durante il tour del 1994 per accompagnare la performance di Money. Nella clip, girata come una cover dello studio Hipgnosis in movimento, si possono vedere: uno strambo sistema di baratto, un alieno surreale e piscine piene di denaro. Insieme, queste immagini compongono una sorta di avvertimento metaforico sui pericoli dell’inflazione e del capitalismo.

Il “cortometraggio” di Money – uno dei tanti girati per il tour del 1994 – farà parte di The Later Years. Il cofanetto, in uscita il 29 novembre, conterrà 16 dischi: gli ultimi tre album in studio della band, alcune registrazioni live, video dal vivo, videoclip inediti, due singoli, un remix di A Momentary Lapse of Reason e molto altro.