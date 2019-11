Piero Pelù sul palco con Appino e Rancore

Si chiama Benvenuto al mondo tour il nuovo giro di concerti di Piero Pelù. In alcune date, il cantante sarà affiancato sul palco da Rancore, Andrea Appino degli Zen Circus, Erriquez e Finaz della Bandabardò. Alcuni concerti saranno aperti da Alosi e i Life in the Woods. “Sono felice e orgoglioso di condividere il palco di questo tour di riscaldamento, oltre che con i miei magnifici Bandidos, anche con artisti di grande calibro”, ha detto Pelù

Pelù presenterà pezzi dei Litfiba e da solista, tra cui il recente Picnic all’inferno, basato sul discorso tenuto da Greta Thunberg a Katowice nel dicembre 2018. Sarà accompagnato dai Bandidos, ovvero Giacomo Castellano (chitarra), Luca Martelli (batteria, cori e sequenze) e Dado Neri (basso, doppia chitarra e cori).

Queste le date del tour:

13 novembre – Roma, Atlantico Live (ospiti Andrea Appino degli Zen Circus e Rancore)

15 novembre – Bologna, Estragon (opening act Alosi)

16 novembre – San Biagio di Callalta (Treviso), Supersonic Music Arena (opening act Alosi)

19 novembre – Milano, Alcatraz (opening act Alosi)

20 novembre – Venaria Reale (Torino), Teatro della Concordia (opening act Alosi)

22 novembre – Firenze, Tuscany Hall (ospiti Erriquez e Finaz della Bandabardò, opening act Life in the Woods)