Piero Pelù porta a teatro i diari di Cobain: «Sul palco un transfert fortissimo tra lui e me»

Piero Pelù porterà a teatro i Diari di Kurt Cobain, la raccolta di scritti, appunti, schizzi, playlist (Journals nell’originale) pubblicata postuma nel 2002. Lo spettacolo si intitola Profumo d’inferno, è una produzione del Teatro della Toscana e debutterà al Teatro della Pergola di Firenze il 15 dicembre. «Non sarà né un’imitazione didascalica né una celebrazione polverosa da museo», dice Pelù intervistato da QN. «La scenografia è volutamente scarna ed essenziale: sul palco soltanto un materasso, una chitarra e i diari di Kurt».

«Quello che Kurt Cobain raccontava della società americana è esattamente quello che stiamo vivendo oggi noi in Italia, per questo i suoi diari hanno un’attualità incredibile e sul palco ci sarà un transfert fortissimo tra lui e me, tra passato e presente». Secondo Pelù dagli scritti di Cobain «emerge la figura di un intellettuale straordinario» che «difendeva apertamente le minoranze e le donne, attaccando duramente la classe dirigente conservatrice dell’epoca. Il quadro dell’America di 35 anni fa che Cobain descriveva – dominata da ultraconservatismo, lobby delle armi, suprematismo, razzismo e crociate antiabortiste – corrisponde esattamente a ciò che oggi abbiamo importato noi in Italia e in Europa. Invece di diffondere la nostra cultura umanista e di uguaglianza, ci siamo fatti colonizzare da modelli reazionari».

Pelù sente una «sintonia artistica fortissima» col rocker dei Nirvana, sintonia «che crea un vero e proprio transfert sul palco. Tra le prime canzoni citate nella sua biografia c’è Seasons in the Sun, versione inglese de Le moribond del grandissimo Jacques Brel, un autore che adoro. Inoltre abbiamo in comune l’amore viscerale per i Beatles e per tre quarti delle band e dei dischi presenti nelle playlist appuntate nei suoi quaderni».

Pelù, che considera Nevermind «uno dei cinque album più importanti della storia del rock dagli anni ’50 a oggi», ha spiegato al Corriere della Sera che «la lettura dei suoi diari, che sarà la traccia del mio spettacolo, aiuterà a capire meglio ciò che Cobain esprime nei versi – ermetici, mai espliciti – delle sue canzoni, offrendo al tempo stesso nuove chiavi di interpretazione sulla sua solitudine, sulla depressione che lo accompagnò sin dall’infanzia. Oltre a un profondo malessere emotivo legato al divorzio dei genitori, gli furono diagnosticati tratti di ADHD, il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività, curato col Ritalin, psicostimolante somministrato ai bimbi americani come fosse aspirina».

«Per un ragazzo che, come diceva Cobain, veniva dai boschi di Aberdeen, the asshole of Washington, ritrovarsi proiettato nello star system, da lui peraltro sempre criticato, fu fonte di profondo disagio. Provenendo dalla cultura punk indipendente, vedeva il successo mainstream come una perdita di autenticità».

Pelù spiega che «il mio grande amore insieme alla musica è sempre stato il teatro. Vorrei che diventasse una chiave di lettura del mio percorso, essere riconosciuto il più possibile come un artista che si esprime in tanti modi».