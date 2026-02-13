Piero Pelù: in arrivo la seconda edizione di SOS Palestina

«Ho la bandiera della Palestina e quella della Pace fuori dalla finestra. Il 20 giugno al concerto ci saranno Tre Allegri Ragazzi Morti, Willie Peyote, Enzo Iacchetti. Ovviamente il cast è in via di definizione. Lo scorso anno abbiamo raccolto 83mila euro, devoluti interamente a Medici senza frontiere. Non è una gran cifra, ma facciamo quello che possiamo».

Sono queste le parole di Piero Pelù, che intervistato da Repubblica, svela i piani per fare un nuovo concerto per raccogliere fondi. Una nuova edizione di SOS Palestina a sostegno di Medici senza Frontiere. La data del concerto è 20 giugno all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piero Pelù (@pieropelufficiale)

Queste le parole dell’artista, pubblicate su Instagram: «Da più di 80 anni la Palestina è devastata dall’occupazione sempre più violenta dei sionisti israeliani (non dagli ebrei in generale ma dagli estremisti razzisti che si nascondono sotto la bandiera di Israele). La Palestina è ormai un laboratorio a cielo aperto: se nessuno si opporrà al genocidio in atto in quella terra allora tutto sarà permesso in futuro, anche in Italia alla faccia dei neo nazionalisti che sostengono il governo colonialista di Netanyahu.

Medici senza frontiere aiuta la popolazione palestinese da decenni e noi artisti uniti non troviamo altro modo civile e costruttivo che questo concerto per aiutare chi aiuta chi è vittima di un infame genocidio quotidiano».