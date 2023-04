Piero Pelù al Primo Maggio 2023 per raccontare che «el Diablo ha preso in mano le redini di tutti giochi»

Piero Pelù torna sul luogo del delitto. Il “ragazzaccio” di Bene bene male male e Gigante sarà al concertone del Primo Maggio a Roma. Pelù proporrà tra le altre cose il singolo che uscirà venerdì 21 aprile, Musica libera, e lo farà in coppia col reggae man Alborosie. A partire dal 7 luglio, Pelù sarà in giro per l’Italia con il Tour Estremo Live 2023.

«Il Primo Maggio 2023» dice Pelù «ci racconta quanto sua santità el Diablo abbia preso saldamente in mano le redini di tutti giochi. Voglio festeggiare un Primo Maggio per il lavoro sano e la pace con la musica che ci libera, sempre!».

Non è certo la prima partecipazione al concertone dei sindacati per Pelù, dove è stato nel 2001, 2006, 2013. La sua partecipazione più clamorosa è quella del 1993 coi Litfiba. Intervistato dietro le quinte da Vincenzo Mollica, Pelù mette un preservativo sul microfono per lanciare un messaggio di prevenzione della diffusione dell’AIDS. Sul palco, prima di Il mistero di Giulia, invita papa Giovanni Paolo II a non occuparsi di contraccezione e aborto di cui «sai ‘na sega!». L’ultima volta ci è stato nel 2021 quando ha cantato una versione “dantesca” di We Will Rock You dei Queen (“Fatti non fummo per viver come bruti ma per seguire il rock and roll e la bellezza”) e ha ricordato i problemi dei lavoratori dello spettacolo.

«Il Primo Maggio» dice oggi Pelù «è molto cambiato dalla sua nascita, purtroppo negli anni si è molto ridimensionata la libertà di pensiero e di parola. Ma la potenza del rock’n’roll si espande sempre di più».

Gli altri nomi finora confermati sono Aurora, Ariete, Coma Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai, BNKR44, Aiello, Carl Brave. Fulminacci. L’evento promosso da CGIL, CISL, UIL e prodotto e organizzato da iCompany verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rai Play e Rai Italia.