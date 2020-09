Phoebe Bridgers canta i Radiohead: ascolta la sua versione di ‘Fake Plastic Trees’

I Lacuna Coil terranno l’11 settembre un concerto in live streaming a pagamento

È presentato come un evento unico: la band suonerà dal vivo in diretta dall’Alcatraz di Milano, non ci saranno repliche. «Sarà uno show nuovo per la scaletta, per l’impatto sonoro e visivo, per il palco creato ad hoc»