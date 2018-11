Phil Collins: un’unica data a Milano nel 2019

È stata appena annunciata una data di Phil Collins a Milano, il 17 giugno 2019. Sarà l’unica del tour dell’ex batteria dei Genesis, che per l’occasione ha scelto il Mediolanum Forum di Assago.

Il live fa parte del Stll not dead yet live, un tour che già dal titolo scherza sul fatto che la sua carriera pareva alla fine e invece Collins è ancora qui, a cantare. «Pensavo che sarei uscito di scena in sordina, ma grazie ai fan, alla famiglia e all’appoggio di altri artisti straordinari ho riscoperto la passione per la musica e per il palco» ha raccontato di recente.

I biglietti saranno in vendita dalle ore 10 di questo venerdì 30 novembre.