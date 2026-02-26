Phil Collins entrerà a far parte della Rock and Roll Hall of Fame?

Quest’anno Phil Collins entrerà nella Rock and Roll Hall of Fame? La possibilità c’è. Il musicista è incluso nella rosa di candidati che sono stati annunciati ieri, ovvero Lauryn Hill, Mariah Carey, Oasis, Pink, Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Shakira, Luther Vandross, Wu-Tang Clan e appunto Collins.

Si tratta di nomination. I solisti e gruppi che effettivamente entreranno nella Hall of Fame saranno annunciati ad aprile, unitamente ai premi speciali: Musical Influence Award, Musical Excellence Award, Ahmet Ertegun Non-Performer Award. La cerimonia si terrà come si consueto in autunno.

Dieci performer su 17 hanno ricevuto una nomination per la prima volta. Oltre a Collins, si tratta di Buckley, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross, Wu-Tang Clan. Hanno ricevuto una nomination per la seconda volta Oasis, Black Crowes, Sade e Billy Idol. Per gli Iron Maiden, Mariah Carey e Joy Division/New Order (che entrerebbero come una sola entità) è la terza nomination.

Tra i candidati ci sono artisti che non hanno alcuna considerazione per la Hall of Fame. Come Bruce Dickinson degli Iron Maiden che qualche hanno fa ha detto che «è una grandissima stronzata gestita da un gruppo di americani ipocriti che non riconoscerebbero il rock’n’roll neanche se ci sbattessero contro la faccia». Quando però, in occasione della nomination dell’anno scorso un fan gli ha chiesto su X se sarebbe andato alla cerimonia, ha risposto «ovviamente sì e direi che è una gran cosa».