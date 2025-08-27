Pharrell Williams e Andrea Bocelli insieme per dirigere un concerto in Vaticano

Cosa può, a volte, la fede. Saranno infatti Pharrell Williams e Andrea Bocelli a dirigere assieme il concerto per la chiusura del World Meeting on Human Fraternity che si terrà il 13 settembre a Piazza San Pietro, in Vaticano.

La strana coppia lavorerà così a un concerto che ambisce a «unire musica, riflessione e narrazione visiva in un’esperienza live unica». La line-up vedrà i live di Bocelli, Pharrell con il Voices of Fire Gospel Choir (con il quale si era già esibito per la riapertura di Notre-Dame a Parigi), Teddy Swims, John Legend e un coro formato da 250 elementi. Ci sarà un light show coi droni progettato da Nova Sky Stories ispirato alla Cappella Sistina.

Pharrell ha definito l’evento «un momento culturale raro in cui il mondo si ferma e si sintonizza collettivamente. È un messaggio di unità e grazia per tutta l’umanità».

Il concerto, che fa parte degli eventi per la celebrazione del Giubileo, sarà aperto al pubblico e trasmesso in streaming.