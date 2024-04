Pharrell ha pubblicato a sorpresa un album yacht rock

E così a sorpresa nel giorno del suo 51imo compleanno, Pharrell Williams ha pubblicato un album senza promuoverlo in alcun modo (non è nemmeno presente sui suoi social). Black Yacht Rock Vol. 1: City of Limitless Access è così apparso sull’omonimo sito in streaming e download libero. L’album sembrerebbe inoltre attribuito ad un nuovo progetto chiamato Virginia, anche se non è chiaro se Virginia sia o meno parte del titolo o del progetto.

Come il titolo esplicita, il primo disco solista (sempre che di disco solista si tratti) di Pharrell a dieci anni di distanza da Girl è un viaggio rilassato nello yacht rock, tra chitarre soft, sprizzi di funk e melodie lisce in un’atmosfera assolata e retrò (ci si può anche risentire il Pharrell dei tempi dei Daft Punk in brani come Caged Bird Free). Iscrivendosi alla mailing list si riceve il messaggio “Stay tuned…”

In attesa che Pharrell faccia chiarezza sul progetto, qui il link per ascoltare il disco.