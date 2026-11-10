Peter Gabriel sta ancora cercando di fare il film basato su ‘The Lamb Lies Down on Broadway’

Peter Gabriel non ha mai rinunciato a trasformare il concept album The Lamb Lies Down on Broadway, suo ultimo lavoro coi Genesis, in un film. Ci sta ancora lavorando e spera un giorno di realizzare il progetto. Lo racconta in un’intervista concessa al mensile Mojo.

«Di recente sto rivisitando quel periodo con uno sceneggiatore», dice a proposito di The Lamb Lies Down on Broadway dopo aver ringraziato Mike Rutherford per aver detto che all’epoca – siamo a metà anni ’70 – dal punto di vista musicale Gabriel si stava muovendo più velocemente del resto del gruppo. «Sto ancora cercando di capire se riesco a ricavare un film da The Lamb». Gabriel avrebbe voluto trarne un film diretto da Alejandro Jodorowsky, la cui influenza si avverte nella storia di Rael, il protagonista del concept.

«Ci sono state molte discussioni mentre facevamo quel disco», dice a proposito del rapporto con gli altri Genesis. «Volevo raccontare una storia e scrivere tutti i testi. I Genesis erano un collettivo di autori, un po’ come i 10cc, ma non esistono molte opere scritte da un comitato. Ho fatto scrivere delle cose agli altri, ma non credo che avessero capito che cosa diavolo stessi cercando di fare o il senso della cosa».

Tra l’altro, a differenza di quel che hanno fatto Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford nel 2022, Gabriel non ha venduto i diritti editoriali e la proprietà dei master dei lavori dei Genesis. «È come quando vedi foto delle città che si sono sviluppate, ma c’è un tizio che si rifiuta di andarsene e resta lì col una casetta e un albero. Quel tizio sono io».

Nella stessa intervista Gabriel spiega quali sono i suoi altri, progetti, oltre naturalmente al nuovo album o\i che uscirà il 27 novembre e che ha già pubblicato per tre quarti una canzone alla volta, seguendo i cicli lunari, e che uscirà sia nel mix di Mike “Spike” Stent (il Bright-Side Mix), sia in quello di Tchad Blake (il Dark-Side Mix).

Uno dei progetti di cui parla da tempo e che è frutto dell’interesse per il funzionamento del cervello umano è The Brain Show. Che cos’è esattamente? «Ancora non lo so», dice a Mojo ridendo. «Potrebbe essere uno spettacolo dal vivo oppure virtuale. So solo che ci sarà una narrazione in un forma o nell’altra e che conterrà canzoni dai dischi vecchi e da questo nuovo come Been Undone, che voglio usare. Un’altra è Here Comes the Flood».

Nel repertorio recente di Gabriel la scienza è sempre più rilevante perché «dà modo di capire sempre di più quello che succede nel cervello e nel corpo. Ci stiamo spingendo al livello sub-molecolare. Un tipo all’università di Berkeley ha messo a punto un sistema pionieristico che permette di trasferire i pensieri in un video ed è una cosa che voglio esplorare nel Brain Show».

Oltre a un mix Atmos di So, Gabriel sta già pensando di rimettere le mani sulle canzoni di o\i che non sono ancora uscite. «Quando sono andato in Africa ho visto che i musicisti continuavano a suonare finché non si si annoiavano e ho pensato: perché no? Ma alcune delle canzoni di o\i sono piuttosto lunghe e sto pensando di fare una versione chopped, tagliata. Lo chiamerò Chopped

o\i e conterrà versioni più corte per chi vuole avvicinarsi al disco in maniera meno tosta».

Tornerà in tour? «Verosimilmente. Non ho fretta di farlo, ma non ho escluso l’idea. La escluderà quando me lo dirà il corpo».