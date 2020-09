Peter Gabriel parteciperà all’evento streaming per gli 80 anni di John Lennon

Il 9 ottobre andrà in scena “Dear John”, la seconda edizione del concerto celebrativo per John Lennon, che quest’anno coincide con quello che sarebbe stato il suo 80esimo compleanno. L’evento, che causa pandemia verrà trasmesso in streaming su YouTube, si terrà all’Hard Rock Hotel di Londra.

Organizzato da Sepp Osley, il frontman dei Blurred Vision, lo show ospiterà la performance di artisti come Peter Gabriel, KT Tunstall, Larkin Poe, Richard Curtis, Maxi Jaxx of Faithless, Lindsay Ell, PP Arnold, Andy Fairweather Low, John Isley dei Dire Straits, Graham Gouldman dei 10cc, Lawrence Gowan degli Styx, Nick Van Eede dei Cuttin Crew, i Blurred Vision, Mollie Marriott, Laura Jean Anderson e altri.

I guadagni raccolti dallo show verranno devoluti a War Child U.K., un’organizzazione che aiuta le famiglie impoverite nelle zone di guerra del mondo. «C’è grande bisogno di questo evento di beneficienza», ha detto Osley in un comunicato. «Combattiamo per chi non ha voce ma è incredibilmente importante. Questi artisti sono qui per far sapere a quei bambini che non sono dimenticati. Io sono nato in Iran a metà degli anni ’80, un’epoca di guerra e incertezza, e oggi sarei uno di loro. Sono grato di poter fare la mia parte, ora che sono adulto e un artista».

«Spero che tutti parteciperete a questa celebrazione di John e alla raccolta fondi per War Child U.K. Con tutto quello che abbiamo affrontato in questi mesi disturbanti, sappiamo che solo la comunità globale può gettare una luce negli angoli oscuri del pianeta. Non ho nessun dubbio: anche John vorrebbe che lo facessimo».