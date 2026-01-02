Peter Gabriel, il primo singolo tratto dall’album ‘o/i’ è ‘Been Undone’

Peter Gabriel pubblicherà il nuovo album nel 2026. È una sorta di sequel di i/o, si intitola come annunciato o/i e verrà pubblicato secondo le medesime linee del precedente: una canzone alla volta in corrispondenza delle lune piene.

Il primo estratto si intitola Been Undone e uscirà questa notte. Esattamente come per l’album precedente, tutti i pezzi saranno pubblicati in due mix, uno chiamato Dark-Side (curato da Tchad Blake, come quello di Been Undone che sta per uscire) e l’altro Bright-Side (di Mike “Spike” Stent). Ogni pezzo sarà accompagnato da un’opera d’arte, nel caso di Been Undone si tratta di Ciclotrama 156 (Palindrome) dell’artista brasiliana Janaina Mello Landini (vedi sotto).

«Mettono assieme pensieri e sentimenti», ha detto Gabriel a proposito delle canzoni del disco. «Ho riflettuto sul futuro e su come potremmo reagire ad esso. Ci stiamo inoltrando in un periodo di transizione come mai prima d’ora, innescato probabilmente da tre ondate: l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico e l’interfaccia cervello-computer. Gli artisti hanno il compito di guardare nelle nebbie e, quando intravedono qualcosa, di tenere in mano uno specchio».

«Non siamo e non siamo mai stati esseri totalmente autodeterminati e indipendenti a cui è stato dato libero corso sul mondo. Siamo qualcosa d’altro, siamo parte della natura, una parte di tutto, e sentire una qualche connessione, muovere le chiappe e dare e ricevere un po’ d’amore può aiutarci a trovare un nostro posto, e a stamparci un bel sorriso in faccia. Alcune di queste canzoni faranno parte del progetto sul cervello a sto lavorando da anni, e altre semplicemente mi rendono felice. Spero vi piacciano».