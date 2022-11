Peter Gabriel ha annunciato le date italiane del tour del nuovo album ‘i/o’

Peter Gabriel arriverà in Italia per due concerti. L’artista inglese suonerà il 20 maggio all’Arena di Verona e il 21 al Mediolanum Forum di Milano.

Le due date fanno parte del nuovo i/o The Tour, e sanciscono il ritorno dell’artista in Europa dopo otto anni di attesa. Come si può intendere dal nome stesso del tour, Gabriel porterà live – oltre a brani della sua discografia – nuovo materiale proveniente dal suo prossimo e attesissimo album, i/o, in lavorazione oramai da parecchi anni, come raccontato dallo stesso Gabriel nell’autunno del 2021.

Il nuovo lavoro dell’artista non ha ancora una data di uscita ma la sua pubblicazione ora è certa: i/o sarà il primo disco di inediti di Gabriel in vent’anni. L’ultimo album, Up, è infatti datato 2002.

Sul tour Gabriel ha dichiarato: «È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour».

La vendita generale dei biglietti aprirà dalle ore 10:00 di venerdì 11 novembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket e nei rispettivi punti vendita autorizzati.