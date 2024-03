Pete Townshend si esibisce col cast del musical ‘Tommy’: il video

Pete Townshend si è esibito al Tonight Show di Jimmy Fallon col cast della nuova edizione del musical degli Who Tommy che debutterà a Broadway il 28 marzo, 31 anni dopo essere stato rappresentato per la prima volta a New York.

Il leader degli Who ha suonato tre pezzi, Pinball Wizard, See Me, Feel Me e Listening to You col protagonista Louis Bourzgui alla voce solista, il cast e la band di Fallon.

A Performance from The Who's TOMMY: Pinball Wizard/See Me, Feel Me/Listening To You | Tonight Show

Nell’intervista con Jimmy Fallon, Townshend ha spiegato che l’idea originaria dell’opera rock, diventata un doppio album leggendario, un film, un musical, prevedeva che Tommy fosse una rockstar «che i fan avevano trasformato in una sorta di guru». Sordo, muto e cieco come nella storia definitiva, «è presente all’omicidio dell’amante della madre da parte del padre, cresce e inizia a suonare».

Alla fine, Townshend ha cambiato la trama pur di avere una buona recensione da Nik Cohn, il primo critico pop dell’Observer, all’epoca testata molto influente. «Sapevamo che saremmo andati bene se avessimo avuto una buona recensione lì».

Cohn stava scrivendo un libro su un campione di flipper quindicenne di nome Arfur, che Townshend aveva conosciuto personalmente «e che non riuscivo mai a battere a flipper». La trama è stata cambiata quando, invitato dalla band ad ascoltare una versione grezza dell’album, Cohn ha detto che era «pretenzioso», ispirando poi uno dei pezzi chiave del disco, Pinball Wizard.