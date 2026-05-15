Pete Townshend ha “venduto” tutto: nome, immagine, diritti

Pete Townshend ha “venduto” tutto. Non sono stati diffusi i dettagli, ma il chitarrista, mente creativa e autore degli Who ha siglato un accordo di partnership con Primary Wave Music, società newyorkese che negli ultimi anni è diventata uno dei player più importanti nel mercato delle acquisizioni di cataloghi e diritti di immagine nel rock.

Tra il 2012 e il 2017 Spirit Music Group ha acquisito i publishing rights del musicista per una cifra stimata attorno ai 100 milioni di dollari. Ora, secondo quanto riporta Variety, Primary Wave si è assicurata non solo una parte dei diritti musicali di pezzi degli Who, ma anche e soprattutto i diritti su nome, immagine e aspetto di Townshend (i cosiddetti NIL rights, sigla che sta per name-image-likeness) impegnandosi nello sviluppo dei suoi futuri progetti creativi.

Non si tratta insomma della classica cessione di diritti (né si tratta dei master degli album degli Who, che restano alla Universal), ma di una partnership con cui il musicista inglese affida a Primary Wave la valorizzazione del suo repertorio e della sua presenza pubblica, tra cui il posizionamento sui social, impegnandosi a sviluppare assieme futuri progetti creativi.

È un tipo di accordo sempre più diffuso tipicamente tra musicisti che si avviano alla fine della carriera (o comunque con un grosso nome) ed eredi di grandi star che preferiscono gestire con colossi come Primary Wave il proprio business. Vedremo che cosa comporterà per Townshend e come il suo nome, le sue canzoni e la sua immagine saranno sfruttati commercialmente in futuro, se in modo tradizionale o più diciamo così estremo come stanno facendo i Kiss. La band americana sta producendo uno show con avatar come quello degli ABBA. È curato da Pophouse Entertainment, società che ha comprato catalogo, edizioni e diritti di immagine del gruppo.

«È una gioia portare avanti il mio lavoro sul lato creativo e delle performance con Primary Wave, in una fase della vita in cui la maggior parte degli artisti rallenta il ritmo», ha commentato Townshend che ha detto di avere bisogno del supporto, della energia e degli stimoli di un team esterno. «Scrivo canzoni, storie e poesie, e disegno e dipingo quasi ogni giorno. Lavoro con musicisti e altri creativi e dedico molto tempo a organizzazioni di beneficenza». E ancora: «E poi ci sono Roger [Daltrey] e tutti i miei amici e colleghi dentro e attorno agli Who. Cerchiamo sempre di tirare fuori qualcosa di speciale, e se Dio vorrà continueremo a farlo, sperando un giorno di riuscire a stupirvi come facevamo una volta».

Fondata nel 2006, Primary Wave si è assicurata la gestione di cataloghi musicali di moltissimi artisti di primo piano tra cui Bob Marley, Prince, Stevie Nicks, Notorious B.I.G., James Brown, Doors, Whitney Houston, Ray Charles, Axl Rose, Aerosmith, Def Leppard.

Nel frattempo, gli Who hanno pubblicato due estratti da Live at Eden Project, disco dal vivo registrato in Cornovaglia il 23 luglio 2023 con la Heart of England Philharmonic Orchestra. Si tratta di Pinball Wizard e You Better You Bet. L’album uscirà il 29 maggio.

The Who Live at Eden Project

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