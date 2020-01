Pet Shop Boys, ascolta il nuovo singolo ‘Monkey Business’

C’è un nuovo singolo dei Pet Shop Boys. Si intitola Monkey Business e sarà incluso nel nuovo album del duo Hotspot che uscirà il 24 gennaio.

Nel pezzo, i Pet Shop Boys fondono il loro classico sound con elementi che evocano la disco anni ’70, alla Giorgio Moroder: cassa in quattro, svisate di archi, fiati e un po’ di vocoder. Nel testo, Neil Tennant canta: “da queste parti, la gente dice che sono una leggenda, do il via alla festa e finisco per infrangere cuori” e “portatemi margarita, champagne e vino rosso, faremo una festa dove supereremo il limite”. Tennant e Chris Lowe dicono di aver scritto “forse per la prima volta nella nostra carriera un pezzo basato sul groove”.

Monkey Business esce anche in CD e vinile 12 pollici, con due remix opera di Prins Thomas e DJ Friend Within e l’inedita At Rock Bottom. È il terzo estratto da Hotspot dopo Burning the Heather e Dreamland.