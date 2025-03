Peso Pluma arriva in Italia: due date in estate per il fenomeno messicano

Interviste Musica

Peso Pluma, il Mick Jagger messicano che vuole cambiare le regole

Il 2023 è stato il suo anno magico, con numeri da record e un Grammy per l’album ‘Génesis’. Ora deve affrontare la fama, le pressioni per il secondo album (si chiamerà ‘Éxodo’) e alcuni problemi con il narcotraffico. Ma per farlo non è solo: «Non sono io ad essere arrivato al numero uno: è la música mexicana che ha fatto in modo che accadesse»