Personal Jesus: ecco la cover dei Def Leppard

La band di Dave Gahan si è esibita per due date a Milano e ora prosegue verso l'Europa per il Global Spirit Tour

Dopo il concerto di Bologna e in attesa di rivederli a Milano, la band capitanata da Dave Gahan tornerà per l'unica data estiva italiana

In occasione del 40esimo anniversario del singolo, la band rende omaggio al Duca Bianco e a una canzone che per Dave Gahan ha segnato l'inizio della carriera

Siamo andati a Berlino ospiti di Hublot e del frontman dei Depeche, prima dell’inizio del tour mondiale. Tra la nostalgia per David Bowie e la disperazione per Donald Trump

Com'è nata la copertina di "Kill 'Em All"?

«Volevamo chiamarlo "Metal Up Your Ass" e mettere in copertina un cesso con un braccio che spunta con una lama in mano» ha raccontato James Hetfield. Meno male che Cliff Burton poi ha salvato la situazione.