Perché tutti parlano di Ginevra Lamborghini?

Non solo figlia (e sorella!) d’arte: da ieri Ginevra Lamborghini è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip.

E, forse non lo sapevate, ma anche lei è una cantante.

Ginevra ha infatti pubblicato due anni fa il suo primo singolo, Scorzese:



Dopo questo brano sono usciti anche i singoli Alibi e Amami Davvero. Li trovate qui sotto:

Ma di lei si parla moltissimo anche per il rapporto burrascoso con la famiglia, in particolare con la sorella popstar. Le due avrebbero interrotto ogni tipo di rapporto, al punto che Ginevra sostiene di essere stata l’unica familiare a non aver partecipato al matrimonio di Elettra col DJ olandese Afrojack.