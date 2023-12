Perché si sta parlando di Kanye West e dei Backstreet Boys

Pare manchino davvero poche ore alla pubblicazione del nuovo lavoro di Kanye West, Vultures, il join album con Ty Dolla Sign. Dopo averlo fatto ascoltare durante un evento a Miami, e aver spoilerato qualcosina sui propri social, c’è stato un gran parlare di un pezzo in particolare – Everybody – costruito attorno al ritornello di Everybody (Backstreet’s Back) dei Backstreet Boys, brano del 1998 della boy band americana.

In molti si sono domandati se, viste le recenti posizioni dichiarazioni di Kanye, la band fosse contenta dell’omaggio del rapper. Mentre non trapelano commenti e dichiarazioni dei diretti interessati sulla questione, facciamo un po’ di chiarezza.

Anche se i Backstreet Boys volessero formalmente fermare l’imminente (si crede) pubblicazione del brano, non ne avrebbero le facoltà. Questo perché nel brano dei due rapper non c’è un sample diretto della canzone della boy band, bensì quella che in gergo si chiama interpolation: il segmento di brano infatti segue la linea melodica originale, ma è stato ricantato, in questo specifico caso da Charlie Wilson, stretto collaborato di Ye. Non essendo quindi un sample, ma un’interpolazione, non è stata utilizzata la registrazione originale e quindi è necessario il solo permesso dell’editore e non quello della casa discografica

I Backstreet Boys inoltre non hanno scritto la canzone, che è firmata da Max Martin e Denniz Pop i quali hanno deciso di non bloccarne l’utilizzo. Tutto comunque sarà più chiaro quando e se Kanye e Ty decideranno di pubblicare il brano: fino a quel momento nulla potrà essere fatto nei confronti dell’utilizzo live dell canzone.