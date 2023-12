Perché si sta parlando di Elodie e Gino Paoli

«Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle merde, è così. Io preferisco essere una bella persona». È un tweet di Elodie che molti stanno collegando all’intervista a Gino Paoli pubblicata oggi dal Corriere della Sera.

Aldo Cazzullo chiede al cantautore dei capolavori Sapore di sale e Il cielo in una stanza perché scrive nella sua autobiografia che lo spettacolo è un mondo di merda. Paoli risponde che «è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo».

Nelle parole di Paoli non c’è alcun riferimento diretto a Elodie, non è quindi detto che si riferisse a lei. è però vero che negli ultimi mesi Elodie è stata al centro di polemiche perché apparsa decisamente sexy e un po’ svestita nei video come quello di A fari spenti e nei concerti nei palazzetti, con commenti sui social del tenore di «solo il culo sai mostrare», «se non ti spogli non sai fare niente», «non sei credibile», «decidetevi se fare le popstar o le pornostar». Come abbiamo scritto tempo fa, questo non è un paese per popstar.

In compenso un mese fa Ornella Vanoni, citata da Gino Paoli come modello di cantante, ha lodato la popstar di Due e «l’intelligenza del corpo» di Elodie.