Perché si sta parlando del nuovo (?) tatuaggio sulla coscia di Harry Styles

Si sta parlando del nuovo tatuaggio sulla coscia di Harry Styles. Anzi, due. Che potrebbero essere collegati tra loro.

In un dibattito in rete tra fan, si fanno congetture sui tattoo mostrati da Styles nelle foto paparazzate dal solito Daily Mail in cui lo si vede in barca in Italia insieme all’amico James Corden e alla modella di Victoria’s Secret Jacquelyn Jablonski.

Gli “stylers” avrebbero notato un “Olivia” scritto in corsivo sulla coscia che sta per così dire dividendo la “community”: per alcuni sarebbe un vecchio tatuaggio, relativo alla canzone dei One Direction Olivia contenuta nell’album del 2015 Made in the A.M.; per altri sarebbe invece un più recente omaggio alla ormai ex Olivia Wilde, l’attrice e regista che l’ha diretto nel chiacchierato Don’t Worry Darling; per altri ancora, non è nemmeno così chiaro se ci sia proprio scritto Olivia.

Insieme alla scritta “Olivia”, c’è anche una parola in italiano: “colazione”. E, anche qui, ci si chiede se le due scritte possano essere collegate.

Qualunque sia il significato, per la prossima volta ci aspettiamo un verbo italiano al congiuntivo.

Qui un’immagine del tattoo incriminato: