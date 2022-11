Perché la gente tira oggetti addosso a Harry Styles?

Essere l’uomo più desiderato del mondo ha anche i suoi lati negativi. Chiedetelo a Harry Styles.

Nel lungo tour di supporto a Harry’s House, infatti, il cantante è stato colpito, più volte, da oggetti di vario tipo lanciati dal pubblico: nugget di pollo, kiwi, bottigliette d’acqua, caramelle. Una brutta abitudine che, in realtà, comincia ben prima, dai tempi dei One Direction, dove Style era stato bersaglio di numerosi lanci di oggetti. Sfortuna vuole che i suoi fan abbiano una grande mira.

Durante una data del Love On Tour a Los Angeles, Harry stava salutando il pubblico di casa quando dal parterre è partita una manciata di Skittles, delle caramelle alla frutta, che hanno colpito il cantante in pieno volto, in particolare sull’occhio destro.

Harry, da vero professionista, ha continuato dritto per la sua strada, salutando la folla presente e cercando di dissimulare il dolore. Nei video ripresi durante il concerto però si può notare come il cantante abbia continuato a sfregarsi l’occhio da quel momento in avanti. Sia i fan, che la pagina Twitter di Skittles, hanno rimproverato il gesto.

don’t throw shit onstage that’s going to hurt him what the actual fuck is the point of throwing skittles bro harry styles is not going to eat your random fucking dirty skittles stop it pic.twitter.com/W2F7sMO7GZ — lj loves fitf (@charmingtommo) November 15, 2022