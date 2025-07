Perché i Megadeth non hanno suonato al concerto di addio di Ozzy Osbourne?

I fan del metal si saranno certamente chiesti perché i Megadeth non era presenti al Back to the Beginning, il concerto di addio di Ozzy Osbourne che si è tenuto a Birmingham qualche giorno prima della morte del cantante.

I Megadeth infatti sono stati gli unici tra i Big Four (i quattro pilastri del trash metal, ovvero Metallica, Slayer, Anthrax e, appunto, Megadeth) a non essere presenti al Villa Park. A rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato così James LoMenzo, il bassista della band, in un’intervista al magazine Burn!: «Voglio svuotare il sacco: la verità è che non credo che qualcuno ce l’abbia chiesto, ma va bene così».

«Non tutti vengono invitati a tutte le feste», ha continuato il bassista. «Ma allo stesso tempo, quando eravamo in Europa la settimana scorsa, David (Mustaine, leader dei Megadeth, ndr) ha detto che avrebbe contattato tutti per dire che eravamo nelle vicinanze e che potevamo passare a trovarli. E che se lo desideravano, potevamo fermarci per qualche giorno e organizzare qualcosa».

Il bassista ha così concluso: «Non so cosa abbia ottenuto il nostro manager con questo, ma non è andato a buon fine, e così siamo semplicemente tornati a casa».