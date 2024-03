Perché faremmo bene ad andare al concerto di Róisín Murphy all’Alcatraz di Milano

La data da segnare sul calendario è il prossimo martedì 19 marzo: la cantante britannica porterà il suo elettro-pop pionieristico sul palco dell’Alcatraz di Milano. Gli ultimi biglietti sono disponibili sul sito di Vivo Concerti attraverso il circuito TicketOne. Sul palco dell’Alcatraz si sprigionerà tutto il fascino di Hit Parade , un lavoro in cui la sinergia artistica tra la cantante e il suo partner creativo Dj Koze raggiunge livelli da capogiro. Il disco rappresenta anche l’ingresso dell’artista nel poster della label Ninja Tune, tra le più attente sul panorama mondiale per quanto riguarda le innovazioni dell’elettronica.

Il suo Hit Parade , album sorprendente prodotto insieme a Dj Koze e uscito lo scorso 8 settembre a neanche due mesi di distanza dal suo predecessore You Knew , era stato il pretesto per annunciare il tour europeo attualmente in corso e, contestualmente, il suo attesissimo ritorno nel nostro paese.

Quasi trent’anni di carriera in cui Murphy è sempre rimasta sé stessa cambiando pelle in continuazione: un privilegio che è concesso solo a quegli artisti che non solo sono dotati di un talento sopra la media, ma che passano il loro tempo immersi nelle ricerche e negli ascolti più disparati, cogliendo le evoluzioni della musica per proporne a loro volta di nuove.

Polimaterica e imprevedibile, Hit Parade è un disco in cui l’immaginazione eterea si incontra e si scontra con la sintesi dando vita a un mondo che si staglia da qualche parte tra la civiltà delle macchine e quella degli angeli. Un concerto imperdibile, dal quale è lecito aspettarsi ulteriore sorprese: del resto a questo ci ha sempre abituato Róisín Murphy, sempre più consacrata nel suo ruolo di artista unica nel suo genere e di spirito costantemente curioso e inquieto, che con questo disco ha ridefinito ulteriormente la sua parabola creativa, raggiungendo un nuovo culmine.