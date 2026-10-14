Per Robert Smith questa è «una delle cover dei Cure più sentite e belle che abbia mai sentito»

Gli American Football hanno pubblicato sulle piattaforme di streaming la loro versione del classico dei Cure datato 1979 Boys Don’t Cry. Quando in estate la band l’ha suonata a SiriusXMU, riporta NME, Robert Smith ha definito quella versione «una delle cover dei Cure più sentite e belle che abbia mai sentito».

«I Cure e in particolare Boys Don’t Cry sono stati fondamentali per la mia crescita come autore, ma altrettanto se non di più per la mia crescita personale», ha detto Mike Kinsella degli American Football. «Decostruire il brano e cercare di farlo nostro ci è sembrata la scelta perfetta per un gruppo di adulti, sensibili alle emozioni e attratti dalla melodia».

«Abbiamo sostituito il sound jangle con chitarre dal suono più sottile, abbiamo rallentato un bel po’ il ritmo e aggiunto un assolo di tromba malinconico, ma il desiderio adolescenziale espresso senza mezzi termini rimane più attuale che mai».

Oltre al pezzo dei Cure, gli American Football hanno pubblicato una versione acustica della loro Wake Her Up, anch’essa presentata in radio e tratta dall’album pubblicato a maggio di cui abbiamo scritto a questo link.

American Football — Boys Don't Cry (The Cure Cover) [Live @ SiriusXM]

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